Нацизм жив, заявил Песков

«Нацизм. Хотя мы его задушили, хотя мы взяли Берлин, он все равно остался жив, к сожалению. Корни его остались очень глубоки», — сказал Песков в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.