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Нацизм жив, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

«Нацизм. Хотя мы его задушили, хотя мы взяли Берлин, он все равно остался жив, к сожалению. Корни его остались очень глубоки», — сказал Песков в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.