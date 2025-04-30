Молодое поколение не должно знать ужасов войны, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Молодое поколение не должно знать ужасов войны, ради этого в Великую Отечественную войну погибли десятки миллионов человек, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы говорим слово “война”, но мы не понимаем, молодое поколение уже не понимает, что это такое. Мы говорим, что нас должны были убить, но молодое поколение не понимает, и это правильно. Молодое поколение не должно это понимать, (оно — ред.) не должно знать этих ужасов. Ради того, чтобы они не знали этих ужасов, погибли те десятки миллионов человек (во время Великой Отечественной войны — ред.)», — сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне «Знание».