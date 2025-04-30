МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. «Поезд Победы» отправился по местам боевой славы Орловской области, в числе его пассажиров ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). «Поезд Победы» отправился по местам боевой славы Орловской области. Среди его пассажиров — ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, а также студенты профильных учебных заведений", — говорится в сообщении. Проводы поезда в путь, пишет МЖД, прошли в торжественной обстановке. Для участников поездки и гостей выступил танцевальный ансамбль и состоялся флешмоб «Вальс Победы». В пути «Поезд Победы» сделает остановки на станциях «Залегощь» и «Верьховье», где участники акции почтят у мемориалов память павших героев. Завершится маршрут на станции «Русский Брод». Ко Дню Победы там провели масштабное обновление пассажирской инфраструктуры. Кроме того, будет открыт музей, посвященный истории железных дорог.