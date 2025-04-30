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В Перми 6 мая на телебашне проведут профилактику с отключением вещания

Технические работы включат проверку передающего оборудования.

Источник: Комсомольская правда

Пермский филиал РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) сообщил о проведении планово-профилактические работы на передающих станциях краевой сети цифрового вещания. На телебашне в Перми 6 мая проведут профилактику.

На время проведения работ 09:00 до 18:00 отключат оборудование аналогового вещания телепрограмм «Ю», «Суббота». Отключение вещания коснется Перми, Пермского, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского округов.

План работ включит проверку антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств, электросилового и другого оборудования. Специалисты также выполнят необходимые измерения и настройку качественных показателей передающего оборудования.

Вещание пакетов цифровых программ РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться без перерывов.

В Перми 1 мая на три часа включат праздничную подсветку телебашни. Пермскую телебашню украсят цвета российского триколора.