В Перми 6 мая на телебашне проведут профилактику с отключением вещания

Пермский филиал РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) сообщил о проведении планово-профилактические работы на передающих станциях краевой сети цифрового вещания. На телебашне в Перми 6 мая проведут профилактику.
На время проведения работ 09:00 до 18:00 отключат оборудование аналогового вещания телепрограмм «Ю», «Суббота». Отключение вещания коснется Перми, Пермского, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского округов.
План работ включит проверку антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств, электросилового и другого оборудования. Специалисты также выполнят необходимые измерения и настройку качественных показателей передающего оборудования.
Вещание пакетов цифровых программ РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться без перерывов.
В Перми 1 мая на три часа включат праздничную подсветку телебашни. Пермскую телебашню украсят цвета российского триколора.