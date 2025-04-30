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Песков: Россия выражает благодарность США за ленд-лиз, оказанный в годы ВОВ

Песков: РФ признательна за ленд-лиз, оказанный США советскому народу в годы ВОВ.
Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия признательна за ленд-лиз, оказанный США Советскому Союзу во времена Великой Отечественной войны, на сегодня РФ полностью расплатилась за него, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание». Тема его выступления — «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР».

«Мы все равно должны быть признательны нашим союзникам. Они помогли нам в этой Победе. Знаменитый ленд-лиз действительно нам помог… Мы должны это ценить и не должны это забывать», — сказал Песков.

Он отметил, что ленд-лиз был платной услугой.

«Мы как Советский Союз и потом как его правопреемница Российская Федерация за него полностью расплатились. За него расплатилась Россия при Путине в 2006 году. В 2006 году Путин совершил последние платежи по ленд-лизу», — подчеркнул он.

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.