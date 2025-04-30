Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в майские праздники ГАИ проведет масштабную спецоперацию

В Башкирии на майские праздники ГАИ проведет масштабную спецоперацию.

Источник: Башинформ

В преддверии и во время праздничных выходных в Башкирии пройдут профилактические рейды «Безопасная дорога». Инспекторы ГАИ уже сегодня в районах и городах республики начнут массовые рейды, чтобы выявлять нетрезвых водителей и тех, кто сел за руль, будучи лишенным прав. Не останутся также без внимания и несовершеннолетние участники дорожного, передвигающиеся на различных средствах индивидуальной мобильности и мототранспорта, пообещал в своем телеграм-канале главный.

Накануне массовых выездов на природу и дачи он напомнил о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и мер безопасности, а также об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

Также Севастьянов призвал жителей республики не оставаться равнодушными к пьянству за рулем, сообщая о подобных случаях по телефону 8 (347) 279 — 32−92 или в чат-бот госавтоинспекции.