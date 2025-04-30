В Башкирии в майские праздники ГАИ проведет масштабную спецоперацию

В преддверии и во время праздничных выходных в Башкирии пройдут профилактические рейды «Безопасная дорога». Инспекторы ГАИ уже сегодня в районах и городах республики начнут массовые рейды, чтобы выявлять нетрезвых водителей и тех, кто сел за руль, будучи лишенным прав. Не останутся также без внимания и несовершеннолетние участники дорожного, передвигающиеся на различных средствах индивидуальной мобильности и мототранспорта, пообещал в своем телеграм-канале главный.