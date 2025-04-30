СМИ рассказали о возвращении двух иностранных авиакомпаний в Россию

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Авиакомпании El Al и Vietnam Airlines планируют возобновить полеты в Россию в мае, пишет KP.RU.
«Сразу две зарубежные авиакомпании возвращаются в Россию и возобновляют прямые рейсы», — говорится в материале.
В публикации указали, что израильская El Al начнет полеты из аэропорта «Домодедово» с первого мая, а вьетнамская Vietnam Airlines — из «Шереметьево» с восьмого мая.
Авиаперевозчики будут совершать несколько рейсов в неделю, подчеркнули в статье.
Власти России неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, глава государства Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с «чистого поля», добавлял он.