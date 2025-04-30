СМИ рассказали о возвращении двух иностранных авиакомпаний в Россию

Первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с «чистого поля», добавлял он.