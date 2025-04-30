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Самарские «Крылья» забили 1000-й гол и вошли в состав элитных команд России

«Зелено-бело-синие» достигли круглой отметки в 26-м туре. Это был домашний матч против «Оренбурга» (12+).

«Зелено-бело-синие» достигли круглой отметки в 26-м туре. Это был домашний матч против «Оренбурга» (12+).

Напомним, хозяева взяли вверх с разницей в два гола. На 83-й минуте с пенальти счет открыл Иван Сергеев. Позже, на 87-й, Дмитрий Цыпченко добил гостей и забил 1000-й гол самарцев в чемпионатах России.

«Дмитрий прервал паузу без забитых мячей, которая длилась 707 дней. Почти весь прошлый сезон Цыпченко пропустил из-за травм, а в этом не мог отличиться со старта», — уточнили представители Премьер-лиги.

По их данным, «Крылышки» вошли в состав элитных команд России, которые преодолели такую отметку. Волжане стали седьмыми в списке. Там же — «Ростов» (1069), московские «Динамо» (1390) и «Локомотив» (1495), петербургский «Зенит» (1572), ЦСКА (1632) и «Спартак» (1789).

Недавно «МК в Самаре» писал, что «Акрон» и «КС» на двоих нанесли 17 ударов в 26-м туре РПЛ.

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