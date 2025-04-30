Самарские «Крылья» забили 1000-й гол и вошли в состав элитных команд России

Напомним, хозяева взяли вверх с разницей в два гола. На 83-й минуте с пенальти счет открыл Иван Сергеев. Позже, на 87-й, Дмитрий Цыпченко добил гостей и забил 1000-й гол самарцев в чемпионатах России.