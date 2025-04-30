На праздниках в Таганроге усилят меры безопасности

На майских праздниках в Таганроге будут усилены меры безопасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
— За порядком будут следить правоохранители, казачьи и народные дружины. Напомню, что в донском регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, — написала Светлана Камбулова.
Глава приморского города попросила всех проявлять бдительность в общественных местах и транспорте, а также немедленно сообщать в полицию о любых подозрительных предметах или ситуациях.
— В городе подготовлена большая праздничная программа. Мероприятия пройдут в музеях, библиотеках, дворцах культуры. Чтобы праздники прошли спокойно и радостно, без неприятных ситуаций, призываю проявлять особую внимательность и осмотрительность, — добавила Светлана Камбулова.
Напомним, ранее из соображений безопасности в Ростовской области отменили фестиваль «Шолоховская весна».
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