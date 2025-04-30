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Минтруда сказало белорусам о сокращенном рабочем дне 30 апреля в среду

Минтруда сообщило, что рабочий день в Беларуси 30 апреля сокращен на час.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало белорусам о сокращенном рабочем дне 30 апреля, в среду. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве обратили внимание, что рабочая день 30 апреля будет сокращен на один час.

«30 апреля в Беларуси сокращенный рабочий день перед Праздником труда», — уточнили в Минтруда.

В сообщении говорится, что для тех, кто работает полный день, рабочий день будет уменьшен на один час. Кроме того, для сотрудников, у которых неполный график, продолжительность будет сокращена пропорционально.

Ранее Белгидромет сказал о погоде в мае 2025 года в Беларуси: «Не исключен возврат к холодам, заморозки».

Тем временем мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 мая 2025 года: вырастут пенсии, пособия и зарплаты, большие выходные, отключение горячей воды, льготный проезд для пенсионеров, новые правила кредитования.

А еще ГАИ сказала про новую схему движения на двух центральных улицах в Минске.