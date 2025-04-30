Минтруда сказало белорусам о сокращенном рабочем дне 30 апреля, в среду. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание, что рабочая день 30 апреля будет сокращен на один час.
«30 апреля в Беларуси сокращенный рабочий день перед Праздником труда», — уточнили в Минтруда.
В сообщении говорится, что для тех, кто работает полный день, рабочий день будет уменьшен на один час. Кроме того, для сотрудников, у которых неполный график, продолжительность будет сокращена пропорционально.
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