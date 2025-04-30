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Песков анонсировал документальный фильм про Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что совсем скоро на телеканале Россия выйдет документальный фильм про президента Владимира Путина.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: РИА "Новости"

«Про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм — работали очень талантливые люди», — сказал господин Песков на просветительском марафоне общества «Знание» (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь не уточнил название картины и не назвал имена тех, кто работал над ней.

Первый фильм про президента в 2002 году сняла режиссер Ольга Жулина, картина «Поцелуй не для прессы» не попала в прокат, а вышла сразу на DVD в 2008 году. В 2018 году режиссер Илья Шерстобитов снял комедию «Каникулы президента», роль президента в ней играет Дмитрий Грачев. Сейчас над фильмом о российском президенте под названием «Кремлевский волшебник» работает также французский режиссер Оливье Ассаяс. Главную роль в нем сыграет британский актер Джуд Лоу.