Песков анонсировал документальный фильм про Путина

Первый фильм про президента в 2002 году сняла режиссер Ольга Жулина, картина «Поцелуй не для прессы» не попала в прокат, а вышла сразу на DVD в 2008 году. В 2018 году режиссер Илья Шерстобитов снял комедию «Каникулы президента», роль президента в ней играет Дмитрий Грачев. Сейчас над фильмом о российском президенте под названием «Кремлевский волшебник» работает также французский режиссер Оливье Ассаяс. Главную роль в нем сыграет британский актер Джуд Лоу.