Песков отметил героизм людей, живущих в приграничных с Украиной районах

«Действительно, приграничным регионам сейчас очень тяжело. И, действительно, сейчас наши сограждане там испытывают все тяготы этой войны. И наш президент это очень хорошо знает. И вы знаете, что это главный приоритет в его работе — забота об этих людях. И, конечно же, не может не восхищать героизм этих людей», — сказал Песков на марафоне «Знание. Первые».