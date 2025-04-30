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Город получит 224 гектара новых скверов и парков по всему Петербургу

В Петербурге станет больше зелёных уголков. Городской парламент одобрил в первом чтении законопроект об увеличении площади зелёных насаждений общего пользования (ЗНОП). Об этом сообщает пресс-служба законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

После проведённой инвентаризации в перечень предлагается включить 168 новых территорий — от небольших скверов до крупных зелёных массивов. Общая площадь — более 224 гектаров. Кроме того, документ предполагает корректировку границ некоторых уже существующих зелёных зон.

Изменения затронут 17 районов Петербурга. Законопроект охватывает как территории городского, так и местного значения, а также резервные земли, предназначенные под озеленение в будущем.

Следующим этапом станет общественное обсуждение, а затем рассмотрение документа во втором чтении.