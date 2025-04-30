Восемь жителей Перми осуждены за мошенничество при продаже машин

Суд назначил виновным от 4 до 10 лет в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере от 150 до 500 тыс. рублей и ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет. Три женщины получили отсрочку отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста.