Восемь жителей Перми осуждены за мошенничество при продаже машин

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор восьми местным жителям. Пермяки признаны виновными в участии в преступном сообществе и мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, сообщает прокуратура Пермского края.
Суд установил, что пермячка, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, разработала план хищения денег у граждан, которые покупали автомобили в кредит. К участию в преступной деятельности она привлекала сотрудников крупного автосалона.
Фигуранты направляли в банки заявки на кредит, завышая сумму необходимых покупателям заемных средств и стоимость машин. Разницу между стоимостью автомобиля и суммой кредита, которая поступала от банка, они похищали.
Таким путем соучастники в 2018—2019 годах похитили у 180 граждан более 32 млн рублей.
Подсудимые свою вину в преступлении не признали.
Суд назначил виновным от 4 до 10 лет в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере от 150 до 500 тыс. рублей и ограничением свободы на срок от 1 до 2 лет. Три женщины получили отсрочку отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста.