Праздник Весны и Труда. Программа празднования 1 мая в Перми в 2025 году

1 мая в Перми отметят Праздник Весны и Труда. Праздничные мероприятия пройдут в разных районах города. Для жителей и гостей краевой столицы подготовили флешмобы, интерактивы и концерты. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу праздника весны и труда в Перми.
Флешмоб вместо демонстрации.
Традиционного первомайского шествия в этом году в Перми не будет. Как пояснили сайту perm.aif.ru в Пермском краевом совете профсоюзов, демонстрацию отменили из соображений безопасности.
Вместо этого для членов профсоюза 1 мая в 12:00 пройдёт концерт в ДК им. Солдатова (вход по пригласительным). На площади перед дворцом с 11 утра будет играть оркестр, а желающие смогут поучаствовать во флешмобе.
Также в этом году 1 мая с 10:00 до 15:00 по всем районам города будет курсировать радиофицированная машина, украшенная первомайской и профсоюзной символикой.
Праздничные концерты.
В администрации Перми также рассказали о праздничных мероприятиях, которые пройдут для жителей и гостей города.
Основная праздничная программа пройдёт на эспланаде в районе здания Заксобрания Пермского края с 13:00 до 15:00. Перед жителями региона выступят ансамбли «Воскресение», «Груша», «Ба-Ба-Ту», «Ярмарка», «Ромэн», певцы Мария Савостина и Евгений Старков, а также балалаечник Андрей Киряков.
Анимационные программы и интерактивные площадки будут ждать пермяков в парке им. А. П. Чехова (с 16:00 до 17:00), в парке «Счастье есть» (с 12:00 до 15:00) и в саду им. В. Л. Миндовского (с 12:00 до 15:00).
Вход на концертные программы 1 мая будет свободным, возрастное ограничение — 0+.
Первомайский фейерверк.
В 2024 году салют в честь празднования 1 мая в Перми отменили из-за усиления антитеррористической безопасности. В 2025 году День Весны и Труды завершится праздничным фейерверком.
Салют запустят в 23:00 с городского пляжа в районе Коммунального моста. Смотреть на него власти советуют с центральной набережной Камы.
Как пояснили в администрации города сайту perm.aif.ru, фейерверк продилится 5 минут, на это время Коммунальный мост закроют для движения автотранспорта.