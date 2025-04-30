Праздник Весны и Труда. Программа празднования 1 мая в Перми в 2025 году

Анимационные программы и интерактивные площадки будут ждать пермяков в парке им. А. П. Чехова (с 16:00 до 17:00), в парке «Счастье есть» (с 12:00 до 15:00) и в саду им. В. Л. Миндовского (с 12:00 до 15:00).