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Рост цен на молоко при снижении стоимости техники зафиксировали в Башкирии

В Башкирии дешевеет техника при удорожании молока.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в прошлом месяце годовая инфляция составила 9,9%, при этом месячный рост цен достиг 0,5%. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка республики.

Наибольший рост цен наблюдался в молочной продукции, что эксперты связывают с увеличением производственных затрат. В то же время на рынке заметно подешевели яйца — их стоимость снизилась благодаря наращиванию объемов производства местными птицефабриками.

Среди непродовольственных товаров подорожание затронуло печатные издания, строительные материалы, медицинские товары и одежду. Производители объясняют это необходимостью компенсировать возросшие расходы. В то же время электроника и бытовая техника, напротив, стали доступнее из-за снижения потребительского спроса.

В сфере услуг март принес рост цен на проезд в автобусах на отдельных маршрутах, что перевозчики объясняют увеличением затрат. При этом отдых внутри региона подешевел — теплая зима сократила горнолыжный сезон, что привело к более раннему, чем обычно, снижению туристического спроса.

Экономист республиканского отделения Банка России Алмаз Габдуллин отметил, что хотя мартовский рост цен оказался ниже февральского показателя, годовая инфляция в республике продолжает превышать целевой ориентир в 4%. По его словам, это связано с тем, что спрос по-прежнему опережает производственные возможности.

Банк России сохраняет высокую ключевую ставку как инструмент сдерживания инфляции. По прогнозам регулятора, стабилизация цен до целевого уровня 4% ожидается не ранее 2026 года.

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