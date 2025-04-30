Рост цен на молоко при снижении стоимости техники зафиксировали в Башкирии

В сфере услуг март принес рост цен на проезд в автобусах на отдельных маршрутах, что перевозчики объясняют увеличением затрат. При этом отдых внутри региона подешевел — теплая зима сократила горнолыжный сезон, что привело к более раннему, чем обычно, снижению туристического спроса.