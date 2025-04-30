В Казани на маршруты вышли 30 новых экологичных автобусов НЕФАЗ

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Новые транспортные средства отличаются уровнем комфорта: в них установлены кондиционеры, мягкие кресла, USB-розетки, а также предусмотрены меры для маломобильных пассажиров — аппарель, специальные места и противоскользящие покрытия на поручнях.
Салон оснащен шумоизоляцией, благодаря которой уровень шума не превышает 72 дБ (при нормативе 82 дБ), обеспечена обзорность за счет увеличенной площади остекления.
Автобус рассчитан на 96 пассажиров, из которых 29 сидячих мест. Увеличенное количество газовых баллонов (10 вместо 8) позволяет совершать два дневных рейса без дозаправки. Для безопасности предусмотрен датчик утечки газа.
Закупку выполнили три частных перевозчика: ООО «КПАТП № 9» — 18 автобусов, ООО «КПАП № 7» — 9, ИП Беляев Р. И. — 3. Вместе они занимают около 10% рынка городских автоперевозок