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Администрация Октябрьского района обещает новые культурные площадки для молодежи

Администрация района совместно с жителями и экспертами провела стратегическую сессию по развитию территории до 2036 года.

Администрация района совместно с жителями и экспертами провела стратегическую сессию по развитию территории до 2036 года. Первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова отметила наличие крупных вузов и техникумов в районе, подчеркнув необходимость создания комфортных условий для жизни молодёжи.

Принято решение организовать новые культурные и спортивные пространства, повысить доступность действующих площадок и активнее развивать событийную программу для молодежи.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что самарские «Крылья» забили 1000-й гол и вошли в состав элитных команд России.

Также стало известно о том, что мужчина на УАЗе влетел в «Калину» и перевернулся в Самарской области 29 апреля.

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