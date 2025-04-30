Администрация Октябрьского района обещает новые культурные площадки для молодежи

Администрация района совместно с жителями и экспертами провела стратегическую сессию по развитию территории до 2036 года. Первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова отметила наличие крупных вузов и техникумов в районе, подчеркнув необходимость создания комфортных условий для жизни молодёжи.
Принято решение организовать новые культурные и спортивные пространства, повысить доступность действующих площадок и активнее развивать событийную программу для молодежи.
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что самарские «Крылья» забили 1000-й гол и вошли в состав элитных команд России.
Также стало известно о том, что мужчина на УАЗе влетел в «Калину» и перевернулся в Самарской области 29 апреля.
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