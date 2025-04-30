Администрация Октябрьского района обещает новые культурные площадки для молодежи

Администрация района совместно с жителями и экспертами провела стратегическую сессию по развитию территории до 2036 года. Первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова отметила наличие крупных вузов и техникумов в районе, подчеркнув необходимость создания комфортных условий для жизни молодёжи.