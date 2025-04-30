Песков рассказал о помощи россиян российским войскам

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Миллионы граждан России помогают войскам РФ, нет сомнений, что люди «встанут», если это нужно будет, ради победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание». Тема его выступления — «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР».
«Бойцам специальной военной операции помогают миллионы сограждан, которые работают в военно-промышленном комплексе, им помогают сотни тысяч наших сограждан, которые собирают им помощь, направляют за свои деньги технику, амуницию, беспилотники, плетут маскировочные сети», — сказал Песков.
Песков отметил, что в вопросе сплоченности страны в трудные времена ничего не поменялось со времен Великой Отечественной войны. «Если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент. Никаких сомнений ни у кого быть не должно», — подчеркнул он.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.