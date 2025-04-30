Песков рассказал о помощи россиян российским войскам

Песков отметил, что в вопросе сплоченности страны в трудные времена ничего не поменялось со времен Великой Отечественной войны. «Если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент. Никаких сомнений ни у кого быть не должно», — подчеркнул он.