В Иркутской области прошел круглый стол с депутатами новых территорий РФ

Круглый стол с представителями Народных советов ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошел в Законодательном Собрании Иркутской области. Парламентарии Приангарья поделились с коллегами опытом инициативного бюджетирования и практикой по разработке мер поддержки участников СВО.
Как пояснил председатель Заксобрания Александр Ведерников, такие встречи имеют большое значение для парламентов новых регионов, поскольку им нужно адаптировать существующие местные законы к российским условиям. Именно с целью конструктивного взаимодействия готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве с Народными Советами ДНР и ЛНР.
Так, вице-спикер областного парламента Наталья Дикусарова рассказала о том, что в Приангарье действует сразу два варианта инициативного бюджетирования. В обоих случаях местные жители принимают активное участие в распределении бюджетных средств, выделяемых на различные проекты.
Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания Артём Лобков рассказал о действующих в Приангарье мерах поддержки для участников СВО и членов их семей. Сейчас таких в регионе уже 40. При этом депутаты держат на постоянном контроле подобную работу, проводимую в других субъектах РФ.
Александр Ведерников призвал участников мероприятия активно включиться в решение вопроса по унификации стандартов предоставления соцподдержки участников СВО и членов их семей.
В свою очередь, депутаты новых регионов России рассказали об особенностях местного законодательства. Стороны договорились о том, что в будущем обсудят также аспекты организации реабилитации участников СВО и формирование органов местного самоуправления.