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В Иркутской области прошел круглый стол с депутатами новых территорий РФ

Представители региональных парламентов обменялись опытом по нескольким вопросам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Круглый стол с представителями Народных советов ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошел в Законодательном Собрании Иркутской области. Парламентарии Приангарья поделились с коллегами опытом инициативного бюджетирования и практикой по разработке мер поддержки участников СВО.

Как пояснил председатель Заксобрания Александр Ведерников, такие встречи имеют большое значение для парламентов новых регионов, поскольку им нужно адаптировать существующие местные законы к российским условиям. Именно с целью конструктивного взаимодействия готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве с Народными Советами ДНР и ЛНР.

Так, вице-спикер областного парламента Наталья Дикусарова рассказала о том, что в Приангарье действует сразу два варианта инициативного бюджетирования. В обоих случаях местные жители принимают активное участие в распределении бюджетных средств, выделяемых на различные проекты.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания Артём Лобков рассказал о действующих в Приангарье мерах поддержки для участников СВО и членов их семей. Сейчас таких в регионе уже 40. При этом депутаты держат на постоянном контроле подобную работу, проводимую в других субъектах РФ.

Александр Ведерников призвал участников мероприятия активно включиться в решение вопроса по унификации стандартов предоставления соцподдержки участников СВО и членов их семей.

В свою очередь, депутаты новых регионов России рассказали об особенностях местного законодательства. Стороны договорились о том, что в будущем обсудят также аспекты организации реабилитации участников СВО и формирование органов местного самоуправления.