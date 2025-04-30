В Иркутской области прошел круглый стол с депутатами новых территорий РФ

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания Артём Лобков рассказал о действующих в Приангарье мерах поддержки для участников СВО и членов их семей. Сейчас таких в регионе уже 40. При этом депутаты держат на постоянном контроле подобную работу, проводимую в других субъектах РФ.