В Волгограде появились «Трамваи Победы»

Проект будет работать на улицах Волгограда восемь месяцев. За это время «Трамваи Победы» преодолеют тысячи километров, а их пассажирами станут сотни тысяч волгоградцев и гостей города, для которых будут транслироваться видеоролики о памятных событиях и героизме местных жителей в дни Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны.