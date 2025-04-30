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Власти Новосибирска опубликовали полный список улиц, которые перекроют из-за репетиций Парада

Власти Новосибирска обнародовали список улиц, которые будут временно закрыты для автомобильного движения 9 мая в связи с проведением Парада Победы и другими праздничными мероприятиями.

С 7:00 до 23:00 движение будет ограничено на следующих участках:

• Красный проспект (от улицы Фабричной до улицы Гоголя);

• Улицы Крылова, Державина, Фрунзе и Романова (от улицы Советской до улицы Мичурина);

• Потанинская (от улицы Советской до Красного проспекта);

• Ядринцевская (от Красного проспекта до улицы Каменской);

• Трудовая (от улицы Орджоникидзе до улицы Мичурина);

• Ленина (от площади имени Ленина до улицы Советской);

• Депутатская и Щетинкина (от Красного проспекта до улицы Серебренниковской);

• Максима Горького (от улицы Советской до улицы Серебренниковской);

• Чаплыгина (от улицы Советской до Красного проспекта);

• Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до улицы Серебренниковской и от ул. Серебренниковской до улицы Каменской);

• Улицы Октябрьская, Коммунистическая и Свердлова (от улицы Советской до улицы Серебренниковской);

Спартака (от улицы Советской до Красного проспекта);

• Улицы Сибревкома и Каинская (от Красного проспекта до улицы Серебренниковской);

• Мичурина (от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе);

• Кирова (от улицы Каменской до улицы Восход);

• Технический проезд (от площади инженера Будагова до улицы Обской, 2).

С 9:00 до 12:00 ограничения коснутся:

• Серебренниковская (от улицы Максима Горького до улицы Мостовой);

• Ильича (от Весеннего проезда до Цветного проезда);

• Красноуфимская и Новоморская (от улицы Мухачева до улицы Ветлужской).

С 10:00 до 12:00 будет перекрыта:

• Богдана Хмельницкого (от улицы Бардина до улицы Театральной).

С 10:00 до 22:00 ограничения будут действовать на:

• Станиславского (от площади Станиславского до улицы Котовского).

С 11:45 до 15:00 закрыты будут:

• Улицы Плахотного и Пархоменко (от улицы Станиславского до улицы Римского-Корсакова).

С 12:00 до 23:00 движение ограничат на:

• Ильича (от улицы Ильича, 6к1 до Цветного проезда).

С 21:00 до 22:30 будут закрыты:

• Восход (от улицы Кирова до улицы Зыряновской);

• Октябрьский мост (от развязок с улицей Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского);

• Карла Маркса (от улицы Ватутина до площади имени профессора Лыщинского);

• Немировича-Данченко (от улицы Ватутина до площади имени профессора Лыщинского);

• Блюхера (от улицы Котовского до площади имени профессора Лыщинского);

• Эстакада на площади Инженера Будагова;

• Каменская (от Октябрьской магистрали до улицы Орджоникидзе);

• Технический проезд за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета на Красном проспекте, 36 (от улицы Орджоникидзе до улицы Депутатской).

С 21:00 до 22:00 будут действовать ограничения на:

• Красный проспект (от улицы Кропоткина до площади им. Калинина и от улицы Писарева до улицы Кропоткина, за исключением общественного транспорта);

• Четная сторона улицы Дуси Ковальчук (от улицы Плановой до площади им. Калинина);

• Кавалерийская (от Красного проспекта до улицы Брестской);

• Брестская (от улицы Кавалерийской до улицы Кропоткина);

• Кропоткина (от Красного проспекта до улицы Ипподромской, за исключением общественного транспорта).

Пожалуйста, планируйте свои поездки заранее и учитывайте изменения в движении.