Власти Новосибирска опубликовали полный список улиц, которые перекроют из-за репетиций Парада

С 7:00 до 23:00 движение будет ограничено на следующих участках:
• Красный проспект (от улицы Фабричной до улицы Гоголя);
• Улицы Крылова, Державина, Фрунзе и Романова (от улицы Советской до улицы Мичурина);
• Потанинская (от улицы Советской до Красного проспекта);
• Ядринцевская (от Красного проспекта до улицы Каменской);
• Трудовая (от улицы Орджоникидзе до улицы Мичурина);
• Ленина (от площади имени Ленина до улицы Советской);
• Депутатская и Щетинкина (от Красного проспекта до улицы Серебренниковской);
• Максима Горького (от улицы Советской до улицы Серебренниковской);
• Чаплыгина (от улицы Советской до Красного проспекта);
• Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до улицы Серебренниковской и от ул. Серебренниковской до улицы Каменской);
• Улицы Октябрьская, Коммунистическая и Свердлова (от улицы Советской до улицы Серебренниковской);
• Спартака (от улицы Советской до Красного проспекта);
• Улицы Сибревкома и Каинская (от Красного проспекта до улицы Серебренниковской);
• Мичурина (от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе);
• Кирова (от улицы Каменской до улицы Восход);
• Технический проезд (от площади инженера Будагова до улицы Обской, 2).
С 9:00 до 12:00 ограничения коснутся:
• Серебренниковская (от улицы Максима Горького до улицы Мостовой);
• Ильича (от Весеннего проезда до Цветного проезда);
• Красноуфимская и Новоморская (от улицы Мухачева до улицы Ветлужской).
С 10:00 до 12:00 будет перекрыта:
• Богдана Хмельницкого (от улицы Бардина до улицы Театральной).
С 10:00 до 22:00 ограничения будут действовать на:
• Станиславского (от площади Станиславского до улицы Котовского).
С 11:45 до 15:00 закрыты будут:
• Улицы Плахотного и Пархоменко (от улицы Станиславского до улицы Римского-Корсакова).
С 12:00 до 23:00 движение ограничат на:
• Ильича (от улицы Ильича, 6к1 до Цветного проезда).
С 21:00 до 22:30 будут закрыты:
• Восход (от улицы Кирова до улицы Зыряновской);
• Октябрьский мост (от развязок с улицей Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского);
• Карла Маркса (от улицы Ватутина до площади имени профессора Лыщинского);
• Немировича-Данченко (от улицы Ватутина до площади имени профессора Лыщинского);
• Блюхера (от улицы Котовского до площади имени профессора Лыщинского);
• Эстакада на площади Инженера Будагова;
• Каменская (от Октябрьской магистрали до улицы Орджоникидзе);
• Технический проезд за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета на Красном проспекте, 36 (от улицы Орджоникидзе до улицы Депутатской).
С 21:00 до 22:00 будут действовать ограничения на:
• Красный проспект (от улицы Кропоткина до площади им. Калинина и от улицы Писарева до улицы Кропоткина, за исключением общественного транспорта);
• Четная сторона улицы Дуси Ковальчук (от улицы Плановой до площади им. Калинина);
• Кавалерийская (от Красного проспекта до улицы Брестской);
• Брестская (от улицы Кавалерийской до улицы Кропоткина);
• Кропоткина (от Красного проспекта до улицы Ипподромской, за исключением общественного транспорта).
Пожалуйста, планируйте свои поездки заранее и учитывайте изменения в движении.