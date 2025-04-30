Песков назвал Россию неотъемлемой частью мира

«Россия является неотъемлемой частью Европы, Россия является неотъемлемой частью мира, Россия является евразийской страной. И Россия является частью мира, который основан не на правилах, а который основан на праве, на взаимном уважении, на готовности учитывать озабоченности каждого из государств и на взаимовыгодном сотрудничестве. Это и есть наша страна», — сказал Песков.