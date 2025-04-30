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Песков назвал Россию неотъемлемой частью мира

Песков назвал Россию неотъемлемой частью Европы и мира.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия является неотъемлемой частью Европы и мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду Песков выступает на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Россия является неотъемлемой частью Европы, Россия является неотъемлемой частью мира, Россия является евразийской страной. И Россия является частью мира, который основан не на правилах, а который основан на праве, на взаимном уважении, на готовности учитывать озабоченности каждого из государств и на взаимовыгодном сотрудничестве. Это и есть наша страна», — сказал Песков.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.