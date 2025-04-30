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Форвард «Акрона» Дзюба назвал игрока «Реала» Винисиуса ограниченным футболистом

Нападающий «волжан» объяснил: 24-летний бразилец раздражает его из-за постоянных жалоб и разговоров.

Нападающий «волжан» объяснил: 24-летний бразилец раздражает его из-за постоянных жалоб и разговоров.

Винисиус выступает за мадридский «Реал» с июня 2018 года. По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2027-го. Портал оценивает его в 200 млн евро. В нынешнем сезоне забил 20 мячей и отдал 14 голевых.

На днях «сливочные» уступили в финале Кубка Испании в дополнительное время «Барселоне» — 2:3 (12+).

«“Реал” сейчас беспомощен, потому что Мбаппе все-таки не нападающий. А Винисиуса не перевариваю, он меня раздражает. Много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, падает от дуновения ветра, хамит. Очень ограниченный футболист. Не понимаю такой пиар-машины в его сторону», — подчеркнул Артем Дзюба.

В разговоре с Odds.ru добавил:

«Как только попадает быстрый соперник — его нет. Ничего не может — ни обыграть, ни убежать. Если соперник уровнем пониже, какой-нибудь “Райо Вальекано”, тогда выделяется. Хочу, чтобы его продали в Саудовскую Аравию и взяли Холанда. Тогда Мбаппе уйдет налево, потому что с Винисиусом несовместимы. У них одна позиция, друг другу мешают».

Ранее Артем Дзюба предположил, когда Россию вернут на международную арену. А его одноклубник Артур Галоян обозначил задачи «красно-черных» на остаток сезона.

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