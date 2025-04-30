Форвард «Акрона» Дзюба назвал игрока «Реала» Винисиуса ограниченным футболистом

«Как только попадает быстрый соперник — его нет. Ничего не может — ни обыграть, ни убежать. Если соперник уровнем пониже, какой-нибудь “Райо Вальекано”, тогда выделяется. Хочу, чтобы его продали в Саудовскую Аравию и взяли Холанда. Тогда Мбаппе уйдет налево, потому что с Винисиусом несовместимы. У них одна позиция, друг другу мешают».