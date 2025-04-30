Что скрывается за щедростью ПАС: Благодаря новым удостоверениям личности власти в Молдове смогут контролировать избирательный процесс — мнение

И наконец, в-третьих, если до сих пор весь избирательный процесс, вся процедура голосования и подсчета голосов стремилась к максимальной прозрачности и недопущению фальсификаций, благодаря различного рода наблюдателям, представителям, каким-то другим важным мероприятиям, то сейчас все это будет находиться только в руках у власти. Потому что тот, кто контролирует сети сервера и базы данных, тот и контролирует каждый отданный голос и результаты выборов в целом. Вот как-то так, вот такой вот бесплатный сыр в мышеловке.