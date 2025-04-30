Что скрывается за щедростью ПАС: Благодаря новым удостоверениям личности власти в Молдове смогут контролировать избирательный процесс — мнение

Многих жителей Молдовы насторожила щедрость власти, бесплатно раздающей удостоверения личности. Поэтому народ стал по этому поводу размышлять. И вот одно из мнений:
"Недавно ПАСовцы с пафосом объявили, что вводят удостоверение личности нового образца. При этом они, перебивая друг друга, пытаются рассказать, как много преимуществ дает новый документ. И так усиленно пытаются всех в этом убедить, что готовы первому миллиону граждан выдать его бесплатно.
Уже даже президент Майя Санду торжественно получила такой документ. Документ, который не претерпевал изменений больше 10 лет. А тут вдруг резко понадобилось изменить его и даже миллион бесплатно выдать.
Откуда от лиц, стоящих во главе государства, чья власть начала трещать по швам и которые довели людей до нищеты, вдруг резко появилась такая щедрость?
Вы помните, как в прошлом году власти настойчиво продвигали и предлагали гражданам электронную подпись? Да так усиленно, что обязали всех абитуриентов обзавестись ею, иначе невозможно поступить в вуз. Но видимо этого было мало, так теперь власти эту электронную подпись просто насильно впихнули в новое удостоверение личности. Зачем? А ответ кроется среди тех возможностей документа, которые так усиленно расхваливают чиновники.
Среди всех этих мега возможностей, случайно затерялась Е-votare. Это возможность голосовать удаленно, используя цифровую подпись.
И при этом хочу отметить, в новых документах уже не будет указываться прописка. Что все это значит? А это означает, что власти хотят взять избирательный процесс и сами результаты выборов под тотальный контроль.
Во-первых, используя админресурс, власти имеют возможность обязать всех чиновников, всех служащих, всех, кто получает зарплату от государства, голосовать онлайн.
И теперь они наверняка уже будут знать, как проголосовал тот или иной работник, сотрудник, любой. И данный факт будет использован как инструмент шантажа и давления.
Во-вторых, они, эти власти, наконец могут свободно решить вопрос о фальсификации голосования за рубежом.
Я повторю, в новых удостоверениях личности не будет прописки. Голосовать можно будет с любой точки мира, ну типа голосовать. Теперь у властей появляется возможность бесплатно наштамповать удостоверение личности для граждан, которые находятся за рубежом десятки лет, потому что за деньги они бы этого не сделали.
И таким образом предоставить им возможность голосовать и проконтролировать сам результат голосования. А может вообще не будут печатать никаких документов, а просто возьмут информацию о гражданах за границей, зарегистрируют их в системе как получателей и потом просто используют его голос на выборах. А кто проверит? И кто докажет обратное? Документ бесплатный, финансовый след не остается.
Граждане за рубежом, кто их искать будет? Да и кто и как о них вообще узнает?
И наконец, в-третьих, если до сих пор весь избирательный процесс, вся процедура голосования и подсчета голосов стремилась к максимальной прозрачности и недопущению фальсификаций, благодаря различного рода наблюдателям, представителям, каким-то другим важным мероприятиям, то сейчас все это будет находиться только в руках у власти. Потому что тот, кто контролирует сети сервера и базы данных, тот и контролирует каждый отданный голос и результаты выборов в целом. Вот как-то так, вот такой вот бесплатный сыр в мышеловке.
Получается, что власть, используя различные схемы и кредиты, надевает нам же за наши же деньги ошейник".