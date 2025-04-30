Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мае в Ростовской области откроют сезон охоты на косулю

Охоту на взрослую косулю в Ростовской области начнут с 20 мая.

Источник: Комсомольская правда

В мае 2025 года в Ростовской области стартует сезон охоты на взрослых самцов европейской косули. Об этом говорится в документации на сайте минприроды региона.

Охоту на взрослых самцов будут вести с 20 мая по 20 июня, а потом с 15 июля по 15 августа. Добычу во всех возрастных группах разрешат на период с 1 октября 2025 года до 10 января 2026 года.

Добавим, в сентябре и в период с октября по январь 2026 года также можно будет охотиться на лосей, ланей, благородных и пятнистых оленей.

Подпишись на нас в Telegram.