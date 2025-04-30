В мае в Ростовской области откроют сезон охоты на косулю

В мае 2025 года в Ростовской области стартует сезон охоты на взрослых самцов европейской косули. Об этом говорится в документации на сайте минприроды региона.
Охоту на взрослых самцов будут вести с 20 мая по 20 июня, а потом с 15 июля по 15 августа. Добычу во всех возрастных группах разрешат на период с 1 октября 2025 года до 10 января 2026 года.
Добавим, в сентябре и в период с октября по январь 2026 года также можно будет охотиться на лосей, ланей, благородных и пятнистых оленей.
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