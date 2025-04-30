Минтруда напомнило белорусам про 11 выходных дней в мае 2025 года

В ведомстве обратили внимание, что, согласно производственному календарю, при шестидневной рабочей неделе у белорусов будет 25 рабочих дней, в том числе один предпраздничный. В том случае, если неделя рабочая пятидневная, то будет 20 рабочих дней, в том числе один предпраздничный.