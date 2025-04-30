Минтруда напомнило белорусам про 11 выходных дней в мае 2025 года

Минтруда напомнило белорусам про 11 дней выходных в мае 2025 года. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В сообщении говорится, что на май выпадает сразу два праздника. Речь идет про Праздник труда 1 мая и День Победы 9 мая. В Минтруда уточнили, что указанные даты признаны в Беларуси официальными выходными днями.
В ведомстве обратили внимание, что, согласно производственному календарю, при шестидневной рабочей неделе у белорусов будет 25 рабочих дней, в том числе один предпраздничный. В том случае, если неделя рабочая пятидневная, то будет 20 рабочих дней, в том числе один предпраздничный.
«Выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 1, 3−4, 9−11,17−18,24−25, 31 мая», — отметили в Минтруда.
Ранее Минтруда сказало белорусам о сокращенном рабочем дне 30 апреля в среду.
Тем временем мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 мая 2025 года: вырастут пенсии, пособия и зарплаты, большие выходные, отключение горячей воды, льготный проезд для пенсионеров, новые правила кредитования.