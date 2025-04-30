Песков рассказал об открытии второго фронта союзниками

«Они (союзники — ред.) открыли второй фронт только (тогда — ред.) когда поняли, что мы (СССР — ред.) уже победили. В войне наступает момент победы раньше самой победы. И когда они поняли, что этот момент уже настал, тогда они открыли второй фронт, потому что они поняли, что Советский Союз станет неминуемо единственным победителем. И они его открыли в 1944 году», — сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне «Знание. Первые».