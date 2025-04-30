Песков рассказал об открытии второго фронта союзниками

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Союзники открыли второй фронт во время Второй мировой войны только тогда, когда поняли, что СССР уже победил в ней, но Россия признательна им за помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они (союзники — ред.) открыли второй фронт только (тогда — ред.) когда поняли, что мы (СССР — ред.) уже победили. В войне наступает момент победы раньше самой победы. И когда они поняли, что этот момент уже настал, тогда они открыли второй фронт, потому что они поняли, что Советский Союз станет неминуемо единственным победителем. И они его открыли в 1944 году», — сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне «Знание. Первые».
Пресс-секретарь президента добавил, что Россия все равно должна быть признательная союзникам за помощь в этой победе.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.