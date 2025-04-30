Фашисты были совсем рядом с Москвой, заявил Песков

«Когда вы поедете в Шереметьево, в районе Химок посмотрите на “ежи” — это такие сваренные рельсы, чтобы не проехали танки. И представьте себе, что там были фашисты. Представьте себе, что по всем законам войны этот город — наша столица — он не должен был выстоять, он не должен был выжить, и фашисты должны были взять этот город, но этот город не сдался. Битва за Москву была выиграна», — сказал Песков в ходе своего выступления.