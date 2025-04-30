Фашисты были совсем рядом с Москвой, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Фашисты были совсем рядом с Москвой, но город не сдался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание». Он отметил, что многие участники прилетели из других городов, и призвал, когда они поедут обратно по пути в аэропорт Шереметьево, обратить внимание на «ежи» оставшиеся со времен обороны Москвы в районе города Химки.
«Когда вы поедете в Шереметьево, в районе Химок посмотрите на “ежи” — это такие сваренные рельсы, чтобы не проехали танки. И представьте себе, что там были фашисты. Представьте себе, что по всем законам войны этот город — наша столица — он не должен был выстоять, он не должен был выжить, и фашисты должны были взять этот город, но этот город не сдался. Битва за Москву была выиграна», — сказал Песков в ходе своего выступления.
Также он посоветовал слушателям прочитать книгу Александра Бека «Волоколамское шоссе», отметив, что она входит в список 100 рекомендованных им книг.
«Там речь идет о географических названиях, которые вокруг Москвы. Если здесь есть москвичи, вы по ним ездите каждый день, если вы выезжаете за пределы города, по Московской области. Там шла война, и там стояли фашисты. Вы поймете, насколько это было близко, насколько это было, с одной стороны, неминуемо и насколько был героизм выстоять в тот самый момент», — подчеркнул Песков.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.