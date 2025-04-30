Омичам показали уникальную подборку ретрофотографий пожарных

30 апреля россияне отмечают День пожарной охраны. Он уходит корнями в 1649 год, когда утвердили «Уложение царя Алексея Михайловича» и «Наказ о градском благочинии». В 1999-м праздник официально учредил президент РФ. В особенный день омские спасатели поделились эксклюзивным архивом.
Фото: МЧС России по Омской области.
«376 лет на страже безопасности граждан. Всегда приятно полистать старые архивные фотографии! Смотри и ты снимки разных лет из жизни омских огнеборцев», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Омской области.
Фото: МЧС России по Омской области Фото: МЧС России по Омской области Фото: МЧС России по Омской области.
Ранее «КП Омск» рассказала о смертельном ночном пожаре в Советском округе города.