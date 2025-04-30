Омичам показали уникальную подборку ретрофотографий пожарных

30 апреля россияне отмечают День пожарной охраны. Он уходит корнями в 1649 год, когда утвердили «Уложение царя Алексея Михайловича» и «Наказ о градском благочинии». В 1999-м праздник официально учредил президент РФ. В особенный день омские спасатели поделились эксклюзивным архивом.