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Омичам показали уникальную подборку ретрофотографий пожарных

Спасатели опубликовали снимки в своей профессиональный праздник.
Источник: Комсомольская правда

30 апреля россияне отмечают День пожарной охраны. Он уходит корнями в 1649 год, когда утвердили «Уложение царя Алексея Михайловича» и «Наказ о градском благочинии». В 1999-м праздник официально учредил президент РФ. В особенный день омские спасатели поделились эксклюзивным архивом.

Фото: МЧС России по Омской области.

«376 лет на страже безопасности граждан. Всегда приятно полистать старые архивные фотографии! Смотри и ты снимки разных лет из жизни омских огнеборцев», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Омской области.

Фото: МЧС России по Омской области Фото: МЧС России по Омской области Фото: МЧС России по Омской области.

Ранее «КП Омск» рассказала о смертельном ночном пожаре в Советском округе города.