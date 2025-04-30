Новым мэром Салавата назначили Марата Загидуллина

Сегодня, 30 апреля, в Башкирии на заседании Совета городского округа Салават депутаты единогласно утвердили Марата Загидуллина на должность мэра.
Исполняющий обязанности руководителя администрации главы Башкирии Азат Бадранов поздравил нового градоначальника, выразив уверенность, что Салават сохранит свои позиции в числе ведущих муниципалитетов республики.
В своем обращении к жителям и депутатам Загидуллин поблагодарил руководителя республики Радия Хабирова и городской Совет за оказанное доверие. Он подчеркнул, что воспринимает новую должность как большую ответственность перед каждым жителем города.
Новый глава администрации отметил значительный потенциал Салавата, его богатую историю и трудолюбивых жителей. Загидуллин заверил, что намерен совместно с горожанами решать важнейшие задачи развития городского округа, чтобы сделать Салават еще более комфортным, современным и процветающим.
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