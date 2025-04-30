Дончане могут поучаствовать в одном из форматов акции «Бессмертный полк»

На Дону традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году не запланировано, однако выбрать другой удобный вариант, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь, защищая наше будущее, можно уже сейчас.
Организаторы предлагают разнообразные активности в честь Дня Победы. В онлайн-шествии «Бессмертного полка» примут участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, партизаны и все, кто сражался за Родину.
Чтобы ваш герой мог присоединиться к шествию, до 6 мая разместите информацию о нем на сайте. Также можно воспользоваться мини-приложениями в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сервис поможет улучшить фотографию ветерана и сделать ее цветной.
«Бессмертный полк на одежде» предлагает нанести на одежду портреты с фотографиями и именами участников Великой Отечественной войны — ваших отцов, дедов и прадедов. Одежду с фотографиями героев рекомендуется носить с 1 по 11 мая.
Также с 1 по 11 мая можно принять участие в формате «Бессмертный полк на транспорте». На личном, служебном и общественном транспорте можно разместить портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне или работавших в тылу.
К участию приглашаются водители личного автотранспорта, сотрудники общественного транспорта, представители ведомств, отвечающих за поддержание порядка, такси, службы грузовых перевозок, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, жилищно-коммунального хозяйства и других организаций, использующих автотранспортные средства, включая легковые автомобили.
В период с 1 по 11 мая в различных учреждениях, таких как школы, детские сады, библиотеки, офисы, бизнес-центры, музеи, театры и другие, будут организованы специальные стенды под названием «Стены памяти». На них любой желающий сможет разместить фотографию своего ветерана.
В соцсетях и мессенджерах пользователи будут делиться историями о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также о маршалах, полководцах, Героях Советского Союза, партизанах, молодогвардейцах и всех тех, кто внес свой вклад в победу. Кроме того, пользователи смогут изменить свой аватар на фотографию героя.
Для создания фотографий и аватаров можно воспользоваться конструктором, который доступен на сайте проекта.
Подробную информацию о различных форматах «Бессмертного полка» также можно найти на официальном сайте проекта.