Дончане могут поучаствовать в одном из форматов акции «Бессмертный полк»

В соцсетях и мессенджерах пользователи будут делиться историями о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также о маршалах, полководцах, Героях Советского Союза, партизанах, молодогвардейцах и всех тех, кто внес свой вклад в победу. Кроме того, пользователи смогут изменить свой аватар на фотографию героя.