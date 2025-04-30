Многие главы государств разделяют важность праздника Победы, заявил Песков

«В дни праздника вместе с Путиным будет очень значительное количество глав государств и правительств из самых разных регионов мира. Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника и разделяют нашу гордость за эту Победу, за Победу над нацизмом. И, конечно, это говорит о том, что Россия имеет действительно не просто союзников, но имеет очень много стран, которые близки по духу к нашей идеологии, к нашему мировоззрению. И, наверное, это самая лучшая возможность для того, чтобы дальше выстраивать те самые отношения, основанные на взаимном уважении, взаимной выгоде и готовности учитывать озабоченности друг друга. Это то как раз, о чем все время говорит Путин», — сказал Песков журналистам.