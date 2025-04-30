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В Перми на время салюта 1 мая ограничат движение на Коммунальном мосту

Фейерверк продлится 5 минут.

Движение на Коммунальном мосту 1 мая ограничат на время запуска праздничного салюта, сообщили в администрации Перми сайту perm.aif.ru.

Как пояснили власти, первомайский фейерверк будут запускать 1 мая в 23:00 с территории городского пляжа. Лучше всего видно его будет с центральной части пермской набережной.

Салют продлится 5 минут. На это время движение автотранспорта по Коммунальному мосту остановят в целях безопасности.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в День Весны и Труда работу общественного транспорта продлят. Последние автобусы повезут пермяков домой после 23:30.