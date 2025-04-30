В Москве открыли памятник, посвященный подвигу военных медиков в годы ВОВ

«Военные медики в Великую Отечественную войну спасали жизни бойцов и гражданского населения — это истинная правда. И самое главное, что в период начала Великой Отечественной войны, в 1941 году, когда до 40% врачей и хирургов оказалось на захваченной врагом территории, практически мобилизация именно хирургических специальностей, врачей, она была крайне необходима. Поэтому из гражданских больниц, госпиталей всего Советского Союза на тот период множество наших с вами коллег добровольно пошли спасать жизни раненых бойцов нашей страны», — добавил министр.