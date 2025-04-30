Запрещена работа десяти аттракционов в детском центре «Балтии Молл»

«В ходе выезда выявлено несоответствие технической документации, на площадке каждого аттракциона обнаружены посторонние предметы. Выявлена неисправность тормозных систем на аттракционе, а это очень серьезное нарушение, — рассказал заместитель руководителя службы Владимир Войцехович. — К нам поступает информация, что по итогам проверки собственник принимает активные действия для исправления замечаний. Но возобновить работу аттракционы смогут не раннее, чем специалисты убедятся в их безопасности. Но и затем будем держать этот объект в центре внимания».