Запрещена работа десяти аттракционов в детском центре «Балтии Молл»

Сразу десять аттракционов детского развлекательного центра «Неопорт», который работает на территории торгового центра «Балтия Молл», признаны опасными для эксплуатации.
Решение принято по итогам инспекционного визита Службы гостехнадзора Калининградской области с участием представителей прокуратуры. Поводом для выезда экспертов послужила жалоба гражданина.
«В ходе выезда выявлено несоответствие технической документации, на площадке каждого аттракциона обнаружены посторонние предметы. Выявлена неисправность тормозных систем на аттракционе, а это очень серьезное нарушение, — рассказал заместитель руководителя службы Владимир Войцехович. — К нам поступает информация, что по итогам проверки собственник принимает активные действия для исправления замечаний. Но возобновить работу аттракционы смогут не раннее, чем специалисты убедятся в их безопасности. Но и затем будем держать этот объект в центре внимания».
Сейчас в регионе официально зарегистрировано 142 аттракциона. В службе напоминают, что показателем технической исправности аттракциона является регистрационный знак — похожая на автомобильный номер металлическая табличка с данными о регистрации. Он должен размещаться на видном для посетителей месте, например, на входе в аттракцион или непосредственно на оборудовании.