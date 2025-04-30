Генпрокурор Беларуси направил в Верховный суд заявление о признании формирования «Объединенный Переходный Кабинет» террористическим

В Беларуси хотят отнести к террористам «Объединенный переходный кабинет». Генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании экстремистского формирования «Объединенный Переходный Кабинет» с входящими в его состав структурными подразделениями террористической организацией и запрете его деятельности в Беларуси. Подробности рассказал начальник управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев. Видео опубликовано в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры.
Сообщается, что про создание указанного формирования было объявлено в Вильнюсе в августе 2022 года гражданкой Беларуси Тихановской и иными участниками заговора с целью захвата и удержания государственной власти незаконным путем. Брылев отметил, что деятельность названного формирования курируется, а также финансируется рядом соседних иностранных государств, их специальными и разведывательными службами.
— Так называемый Кабинет поддерживает устойчивую связь с зарубежными экстремистскими организациями, — подчеркнул представитель Генеральной прокуратуры.
По слова Брылева, основными целями создания и существования данного формирования были действия, связанные с планированием, подготовкой и совершению посягательства на независимость, территориальную целостность, суверенитет, общественную безопасность Беларуси через захват и удержание государственной власти.
— Для этого признаются допустимыми террористические акты, диверсии, захват заложников, зданий и сооружений, совершение незаконных действий в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, — обратил внимание начальник управления.
Брылев подчеркнул, что участниками указанной организации на регулярной основе организовываются сборы денег, закупка средств поражения и иное имущество в интересах террористической организации «Полк імя Кастуся Каліноўскага», «тем самым непосредственно финансируя террористическую деятельность». Он заявил, что были установлены факты причастности членов формирования и к функционированию признанной террористической организации «BYPOL».
Представитель Генпрокуратуры заметил, что ради достижения заявленных целей создаются, а также финансируются террористические организации, вербуются граждане Беларуси, которые негативно относятся к военно-политическому руководству Беларуси и России, ведется соответствующая информационная работа.
Брылев акцентировал внимание на том, что для поддержки экстремистской и террористической деятельности, обеспечения финансирования используются многочисленные интернет-ресурсы, включая социальные сети и мессенджеры.
— Преступные действия Кабинета подтверждаются материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, актах терроризма, заговоре с целью захвата государственной власти, а также о совершении многих других тяжких и особо тяжких преступлений, — подчеркнул представитель Генеральной прокуратуры Беларуси.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что суд назначил 90 лет в сумме пяти руководителям террористической организации «Полк Калиновского».
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