Генпрокурор Беларуси направил в Верховный суд заявление о признании формирования «Объединенный Переходный Кабинет» террористическим

Сообщается, что про создание указанного формирования было объявлено в Вильнюсе в августе 2022 года гражданкой Беларуси Тихановской и иными участниками заговора с целью захвата и удержания государственной власти незаконным путем. Брылев отметил, что деятельность названного формирования курируется, а также финансируется рядом соседних иностранных государств, их специальными и разведывательными службами.