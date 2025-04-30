Признанного иноагента уроженца Башкирии заочно осудят за фейки об армии России

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела против уроженца республики, обвиняемого в распространении ложной информации о Вооруженных Силах России и нарушениях порядка деятельности иностранного агента. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета региона.
По данным следствия, в марте прошлого года мужчина, находясь за границей, разместил в своем открытом канале на видеохостинге и в соцсетях материалы с заведомо ложными сведениями о действиях российской армии в ходе специальной военной операции.
Кроме того, будучи признанным иностранным агентом, обвиняемый в течение 2024-го неоднократно публиковал материалы без обязательной маркировки о своем статусе, хотя ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.
Фигурант объявлен в федеральный и международный розыск. В его отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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