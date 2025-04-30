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Стало известно, какие больницы в Самаре будут работать круглосуточно на майские

Впереди жителей Самарской области ждут затяжные выходные с перерывом на рабочие дни 5, 6 и 7 мая.

В региональном Минздраве сообщили, какие больницы будут работать в круглосуточном режиме в период праздников.

В областной столице на время майских затяжных выходных с 1го по 4-е и 8-го по 11-е число круглосуточно продолжат работать травмпункты 5 медицинских учреждений. Речь идет о:

  • городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова ул. Полевая, 80а;
  • городской клинической больнице больница № 2 им. Н. А. Семашко, ул. Калинина, 32;
  • городской клинической больнице № 7, ул. Крайняя, 17;
  • городской клинической больнице № 10, ул. Медицинская, 4б;
  • детском травмпункте областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, ул. Ташкентская, 159.

В Тольятти в праздники будут дежурить следующие травмпункты:

  • кабинет травматологической помощи городской поликлиники № 3, ул. Цветной бульвар, 16;
  • кабинет травматологической помощи городской больницы № 2, ул. Баныкина.

В Сызрани в круглосуточном режиме продолжат работу центральная городская и районная больница на ул. Комарова. В Новокуйбышевске — центральная городская больница на ул. Пирогова, 1, к3.

Также сообщается, что в праздники продолжат выдавать льготные лекарства. Получить их можно будет в часы работы поликлиник. Служба неотложной помощи поликлиник будет работать по своему обычному графику — с 8:00 до 20:00.

В Минздраве также напомнили телефоны экстренной медицинской помощи: 03, 103, 112.