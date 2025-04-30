Белорусов предупредили об «арктическом вторжении» и второй порции заморозков до −3°С. Где и когда?

По информации тематического Telegram-канала Nadvorie, в ближайшие дни,
Согласно данным специалистов, примерно с 5 мая начнётся «арктическое вторжение», из-за чего ночью и утром 6 и 7 мая (вторник-среда) вновь ударят заморозки до −1..-3°С. Речь идёт не о всей территории Беларуси, а только о севере и востоке страны.
Чего ждать в ближайшие дни?
Ранее синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что с началом мая в Беларуси продолжатся дожди. Местами возможен туман. Ночью в первые дни последнего месяца весны температура будет колебаться в пределах от +3°C до +8°C. Днём в четверг, 1 мая, на юго-востоке прогнозируется около +6°C, а на западе — до +13°C. В пятницу столбики термометров покажут от +7°C в Витебске до +15°C в Бресте.
В выходные,