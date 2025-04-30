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Белорусов предупредили об «арктическом вторжении» и второй порции заморозков до −3°С. Где и когда?

Весенние температурные качели в Беларуси продолжаются. Так, после первой порции ночных заморозков синоптики спрогнозировали вторую.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 48% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Смартпресс

По информации тематического Telegram-канала Nadvorie, в ближайшие дни, 2—4 мая, в стране будет ещё «более-менее хорошо», а потом грянет мороз.

Согласно данным специалистов, примерно с 5 мая начнётся «арктическое вторжение», из-за чего ночью и утром 6 и 7 мая (вторник-среда) вновь ударят заморозки до −1..-3°С. Речь идёт не о всей территории Беларуси, а только о севере и востоке страны.

Чего ждать в ближайшие дни?

Ранее синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что с началом мая в Беларуси продолжатся дожди. Местами возможен туман. Ночью в первые дни последнего месяца весны температура будет колебаться в пределах от +3°C до +8°C. Днём в четверг, 1 мая, на юго-востоке прогнозируется около +6°C, а на западе — до +13°C. В пятницу столбики термометров покажут от +7°C в Витебске до +15°C в Бресте.

В выходные, 3—4 мая, будет облачно с прояснениями, с кратковременными дождями в большинстве районов. Ночью, согласно данным Рябова, температура составит +2…+7°C, а днём в субботу — от +10 до +15°C. В воскресенье столбик термометра поднимется до отметки +12… +16°C. Временами ожидается туман.