Белорусов предупредили об «арктическом вторжении» и второй порции заморозков до −3°С. Где и когда?

Ранее синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что с началом мая в Беларуси продолжатся дожди. Местами возможен туман. Ночью в первые дни последнего месяца весны температура будет колебаться в пределах от +3°C до +8°C. Днём в четверг, 1 мая, на юго-востоке прогнозируется около +6°C, а на западе — до +13°C. В пятницу столбики термометров покажут от +7°C в Витебске до +15°C в Бресте.