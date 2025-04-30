Разработан алгоритм для выявления сбоев работы лифтов

НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Алгоритм для оценки и анализа работы лифтов, который позволит своевременно выявлять дефекты, разработали ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Ученые также создали формулу для расчета коэффициента надежности, который даст возможность принимать научно обоснованные решения о выборе конкретной модели на этапе строительства, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По данным Минстроя России, 59 тыс. лифтов в России уже выработали назначенный срок службы, а к 2030 году эта цифра достигнет 110 тыс. На износ лифтов существенно влияет режим их работы и снижает их безопасность. Ученые смогли проанализировать интенсивность работы лифтов и разработали алгоритм для своевременного выявления дефектов.
«Мы выработали и обосновали алгоритм, который позволяет с высокой точностью определить, отчего лифт не включался на каждом конкретном интервале времени: из-за отсутствия в нем людей или из-за неисправности. Алгоритм основан на вычислении вероятности того, что никто не пожелал воспользоваться лифтом в данный промежуток времени. Если эта вероятность очень мала, то фиксируется нарушение работы лифта», — рассказал профессор кафедры высшей математики НГТУ, доктор физико-математических наук Артем Ковалевский.
Ученые выяснили, что в жилых домах наиболее интенсивный период — утренние часы, а в торговых комплексах пиковые нагрузки приходятся на ранние вечерние часы. Также различаются будние, праздничные и предпраздничные дни. Метод, разработанный учеными Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, основан на статистической обработке протоколов включений главного привода. Ученые создали алгоритм расчета коэффициента надежности лифта, результаты его вычисления для реальных лифтов и проведена проверка аккуратности метода на синтетических (искусственно сгенерированных) данных. Он позволит классифицировать лифты по надежности и принимать решения о выборе модели лифта еще на этапе строительства новых зданий.