Разработан алгоритм для выявления сбоев работы лифтов

«Мы выработали и обосновали алгоритм, который позволяет с высокой точностью определить, отчего лифт не включался на каждом конкретном интервале времени: из-за отсутствия в нем людей или из-за неисправности. Алгоритм основан на вычислении вероятности того, что никто не пожелал воспользоваться лифтом в данный промежуток времени. Если эта вероятность очень мала, то фиксируется нарушение работы лифта», — рассказал профессор кафедры высшей математики НГТУ, доктор физико-математических наук Артем Ковалевский.