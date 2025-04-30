Моне, Сезанн, Ван Гог и Матисс — в Самаре: открылась выставка мировых шедевров из коллекции Морозова

Завершает выставку документальный зал, в котором представлены редкие фотографии и документы, а также последнее интервью самого Морозова. Здесь можно узнать историю формирования его собрания, а также увидеть работы, которые не вошли в основную экспозицию. Это напоминание о том, что история коллекции — это не только шедевры на стенах, но и судьбы, за ними стоящие.