Моне, Сезанн, Ван Гог и Матисс — в Самаре: открылась выставка мировых шедевров из коллекции Морозова

В самарском филиале Третьяковской галереи открылась выставка (16+), которую точно стоит увидеть. Она рассказывает о человеке, который больше ста лет назад сформировал одну из самых выдающихся художественных коллекций в России. Иван Морозов, промышленник и меценат, собирал не просто модные имена, а художников, которые определили развитие искусства на десятилетия вперёд. Благодаря ему сегодня в Самаре можно увидеть работы Ван Гога, Сезанна, Матисса, Моне, а также русских мастеров, от импрессионистов до авангардистов.
В залах, где живопись говорит на двух языках.
Первая комната выставки — как арка в новый мир. Слева — «Бульвар Капуцинок» Клода Моне, справа — утренний свет в живописи Коровина. Франция и Россия, импрессионизм и его интерпретации. Здесь можно почти физически ощутить, как русские художники не просто учились у французских коллег, а вступали с ними в разговор.
Переходя во второй зал, попадаешь в более философскую атмосферу. Здесь собраны работы, показывающие эволюцию взглядов на форму и цвет — от строгой геометрии у Сезанна до дерзкой живописной свободы у Матисса. А рядом — полотна русских модернистов. Они не копировали западных мастеров, а превращали уроки постимпрессионизма в собственную систему координат. Так появляется тот самый русский авангард, которому посвящена третья часть выставки.
В последнем художественном зале зритель уже не смотрит на картину — он как будто попадает внутрь нее. Здесь нет привычных портретных лиц или узнаваемых пейзажей. Природа распадается на формы, обнаженные тела — на обобщённые объёмы, портреты — на цветовые пятна. Наталья Гончарова, Роберт Фальк, Александр Куприн, Пётр Кончаловский — художники, которых Морозов начал активно собирать в последние годы своей жизни, — представляют уже не столько следование за Европой, сколько самостоятельный и смелый художественный жест.
Коллекция как пространство открытого диалога.
Многие десятилетия считалось, что коллекция Ивана Морозова была своего рода личным убежищем — камерной территорией, закрытой от внешнего мира. Но как выясняется, это не совсем так. Куратор выставки, известный искусствовед Татьяна Юденкова, отмечает:
«Сегодня мы знаем, что коллекция Морозова вовсе не была закрытой. В знаменитом интервью Феликсу Фенеону он прямо говорил, что его собрание регулярно посещали художники, критики, представители художественного сообщества. Это ключевой момент, потому что он указывает на прямое влияние этой коллекции на развитие русского искусства — далеко за её пределами».
Голос гида — голос телевидения.
Интерактивным дополнением к выставке стал аудиогид, голосом которого неожиданно стал Андрей Малахов. Решение, мягко говоря, неочевидное — всё же ассоциации с искусством у широкой публики у него не самые прямые. Тем не менее, по словам Михаила Савченко, директора самарского филиала Третьяковки, выбор оказался удачным:
«Сейчас проект окружен большим вниманием. Мы думали, кого пригласить для аудиогида — нужен был узнаваемый голос, но и человек, который имеет отношение к искусству. У Андрея Малахова есть своя коллекция, он также основал Центр современного искусства в Апатитах. Он записал нам потрясающий аудиогид, который можно будет послушать уже с первого дня выставки».
О выставке и ее истоках.
Выставка стала возможной благодаря сотрудничеству крупнейших музеев страны — Эрмитажа, Пушкинского музея и Третьяковской галереи. Но в Самаре она приобрела особое значение. Это не просто ретроспектива. Это — попытка реконструировать культурный маршрут: от первых шагов импрессионизма к разлому, за которым начался авангард. И весь этот маршрут — глазами одного страстного зрителя начала XX века.
Вклад бизнеса в культуру.
Завершает выставку документальный зал, в котором представлены редкие фотографии и документы, а также последнее интервью самого Морозова. Здесь можно узнать историю формирования его собрания, а также увидеть работы, которые не вошли в основную экспозицию. Это напоминание о том, что история коллекции — это не только шедевры на стенах, но и судьбы, за ними стоящие.
К слову, партнером проекта выступила группа компаний «Акрон Холдинг», отметившая в этом году 25-летие. Это еще один штрих в рассказе о том, как бизнес может поддерживать культуру.
Выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» будет работать в самарском филиале Третьяковской галереи с 30 апреля по 28 сентября 2025 года.
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