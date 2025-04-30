Представитель власти попал в скандал в Ростове-на-Дону

— Поступило сообщение о реализации табачной продукции без акцизных марок, а также о нарушении общественного порядка неизвестным мужчиной, предположительно, находившемся в состоянии алкогольного опьянения. После этого на место происшествия прибыл наряд полиции, — рассказали в донском главке МВД.