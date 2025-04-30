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Представитель власти попал в скандал в Ростове-на-Дону

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о нападении агрессивного мужчины в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону агрессивный мужчина устроил скандал в присутствии представителя власти. Инцидент произошел в одном из ларьков на Центральном рынке, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Поступило сообщение о реализации табачной продукции без акцизных марок, а также о нарушении общественного порядка неизвестным мужчиной, предположительно, находившемся в состоянии алкогольного опьянения. После этого на место происшествия прибыл наряд полиции, — рассказали в донском главке МВД.

Дебошира задержали и отправили в отдел, а всю незаконную продукцию изъяли.

Предварительно, представителем власти на месте скандала мог быть депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Накануне, парламентарий рассказал о похожем случае порталу 360.ru.

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