В Подмосковье наградили школьника, который спас ребенка, выпавшего из окна

«Это, конечно чудо, что мальчишки практически не получили травм! А выпавший Амир (у ребят одно имя!), благодаря своему спасителю лишь немного для такой высоты повредил ногу. Семья малыша приехала из Таджикистана. Мальчик остался один дома, открыл окно и вышел на подоконник, а зайти обратно уже не смог. Родился в рубашке мальчик, это точно. Очень надеюсь, что после такой истории малыша больше не оставят одного дома, а на окнах появятся блокираторы», — отметила Мишонова, слова которой приводятся в сообщении.