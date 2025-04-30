В Подмосковье наградили школьника, который спас ребенка, выпавшего из окна

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила шестиклассника Амира Абачева, спасшего малыша, выпавшего из окна девятого этажа, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
В середине апреля в Домодедово 12-летний Амир Абачев спас четырёхлетнего малыша, выпавшего из окна девятого этажа.
«Неожиданно для себя Амир стал местной знаменитостью, дает интервью, принимает заслуженные награды и встречает гостей. Поблагодарить юного героя, вручить грамоту и подарки приехала и Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области», — отметили в пресс-службе.
Сам Амир, слова которого приводятся в сообщении, рассказал, что про себя в момент спасения не думал, боялся не поймать ребенка. К счастью, подросток быстро сориентировался, подхватил малыша, устояв на ногах. Далее его друзья вызвали полицию и бригаду скорой помощи.
«Это, конечно чудо, что мальчишки практически не получили травм! А выпавший Амир (у ребят одно имя!), благодаря своему спасителю лишь немного для такой высоты повредил ногу. Семья малыша приехала из Таджикистана. Мальчик остался один дома, открыл окно и вышел на подоконник, а зайти обратно уже не смог. Родился в рубашке мальчик, это точно. Очень надеюсь, что после такой истории малыша больше не оставят одного дома, а на окнах появятся блокираторы», — отметила Мишонова, слова которой приводятся в сообщении.