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Все призывники из Калининграда пройдут срочную службу в регионе

Власти рассказали, как идет весенний призыв в армию.

Источник: Администрация Калининграда

Все призывники из Калининграда будут проходить службу исключительно в воинских частях на территории Калининградской области, сообщил военный комиссар Калининграда Александр Шибков.

С 1 апреля в Калининграде идет весенний призыв на военную службу, который продлится до 15 июля.

На мероприятия, связанные с призывом, планируется вызвать более 2000 граждан. «План призыва остался на уровне прошлого года — около 600 человек. Осенний призыв 2024 года мы выполнили в полном объёме», — отметил председатель городской призывной комиссии, первый заместитель главы администрации Алексей Асмыкович.

Процедура призыва осталась без изменений, однако с апреля действует новое правило: призывники, которые не были отправлены в войска в текущем призыве, будут направлены на службу в течение следующего года без необходимости повторного прохождения призывной комиссии.

«Шесть человек выбрали альтернативную гражданскую службу в медицинских учреждениях города. Кроме того, мы уделяем особое внимание отбору в научные роты Министерства обороны. Часть призывников направлена в научные роты Главного военно-медицинского управления и Главного управления связи Генштаба ВС РФ, а также в научно-производственную роту на Прибалтийский судостроительный завод “Янтарь”», — добавил Александр Шибков.