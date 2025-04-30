Песков дал оценку просветительскому марафону «Знание. Первые»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал просветительский марафон «Знание. Первые» прекрасной возможностью поделиться своим пониманием о Дне Победы.
Он подчеркнул, что каждый год День Победы — это святой праздник для россиян, а отмечаемая в этом году 80-я годовщина Победы имеет особое эмоциональное и смысловое значение.
«Поэтому, конечно, для меня большая честь быть приглашенным выступить. Это прекрасная возможность поделиться своим пониманием о Дне Победы. Я надеюсь, что хотя бы отчасти смог это сделать с той прекрасной аудиторией, которая здесь есть», — сказал Песков журналистам после выступления перед участниками марафона.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.