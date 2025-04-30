Песков дал оценку просветительскому марафону «Знание. Первые»

«Поэтому, конечно, для меня большая честь быть приглашенным выступить. Это прекрасная возможность поделиться своим пониманием о Дне Победы. Я надеюсь, что хотя бы отчасти смог это сделать с той прекрасной аудиторией, которая здесь есть», — сказал Песков журналистам после выступления перед участниками марафона.