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Песков дал оценку просветительскому марафону «Знание. Первые»

Песков: марафон «Знание. Первые» позволяет поделиться пониманием о Дне Победы.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал просветительский марафон «Знание. Первые» прекрасной возможностью поделиться своим пониманием о Дне Победы.

Он подчеркнул, что каждый год День Победы — это святой праздник для россиян, а отмечаемая в этом году 80-я годовщина Победы имеет особое эмоциональное и смысловое значение.

«Поэтому, конечно, для меня большая честь быть приглашенным выступить. Это прекрасная возможность поделиться своим пониманием о Дне Победы. Я надеюсь, что хотя бы отчасти смог это сделать с той прекрасной аудиторией, которая здесь есть», — сказал Песков журналистам после выступления перед участниками марафона.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.