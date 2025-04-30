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Песков призвал использовать СМИ для борьбы с неонацизмом

Песков призвал использовать весь спектр СМИ для борьбы с неонацизмом.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сегодня нужно использовать весь спектр средств массовых коммуникаций для борьбы с неонацизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду Песков выступает на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Мы должны использовать весь спектр средств массовой коммуникации, который у нас есть. Мы живем с вами в век, когда средства массовой коммуникации развиваются настолько бурно, что информация и пропаганда в хорошем и в плохом смысле этого слова “залезает” к вам в уши, хотите вы этого или нет. Она работает из каждого утюга, как говорится», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие медиа и информационные технологии можно использовать, чтобы предотвратить распространение неонацизма.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.