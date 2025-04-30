Песков призвал использовать СМИ для борьбы с неонацизмом

«Мы должны использовать весь спектр средств массовой коммуникации, который у нас есть. Мы живем с вами в век, когда средства массовой коммуникации развиваются настолько бурно, что информация и пропаганда в хорошем и в плохом смысле этого слова “залезает” к вам в уши, хотите вы этого или нет. Она работает из каждого утюга, как говорится», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие медиа и информационные технологии можно использовать, чтобы предотвратить распространение неонацизма.