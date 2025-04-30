Водитель Cadillac сбил школьника на пешеходном переходе в Хабаровском крае

45-летний мужчина ехал по Калинина в сторону улицы Орехова. В районе дома № 37 он не уступил дорогу 13-летнему мальчику, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок шел справа налево по ходу движения машины.