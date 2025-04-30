Водитель Cadillac сбил школьника на пешеходном переходе в Хабаровском крае

30 апреля в 14:10 в Комсомольске на улице Калинина произошло ДТП. Водитель Cadillac сбил подростка, переходившего дорогу по «зебре». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
45-летний мужчина ехал по Калинина в сторону улицы Орехова. В районе дома № 37 он не уступил дорогу 13-летнему мальчику, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок шел справа налево по ходу движения машины.
«Школьника доставили в медучреждение с травмой ноги. Врач назначил амбулаторное лечение по месту жительства», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.