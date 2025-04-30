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В Волгограде озвучили даты репетиций парада Победы

Перед главным событием на площади Павших борцов проведут 3 тренировки.

Первая репетиция торжества пройдет в пятницу, 2 мая. Участники соберутся на площади Павших Борцов в 18.00.

В такое же время начнется тренировка парада в воскресенье, 4 мая. За 2 дня до главного события, 7 мая, запланирована генеральная репетиция. Она стартует в 10.00.

В этом году участниками парада станут военнослужащие различных родов войск, сотрудники силовых ведомств, кадеты и юнармейцы. Во главе колонны техники проедет легендарный танк Т-34.

Напомним, в Волгоградской области к 80-летию Великой Победы проведут более 1000 различных мероприятий, в том числе авиашоу, военно-исторические представления и концерты. С полной программой празднования можно ознакомиться здесь.