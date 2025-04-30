Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов

В пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода и без осадков. Ветер в ночное время будет переменных направлений, а днем окажется юго-западный. Однако местами возможен порывистый ветер. Ночью температура воздуха будет от +1 до +4 градусов и также возможны заморозки до −5 градусов. Днем ожидается от +12 градусов по восточной части и до +22 градусов по западу страны.