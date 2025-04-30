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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Беларуси на 2 мая.

Источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, на пятницу, 2 мая, на большей части Беларуси в ночное время ожидаются заморозки от 0 до −5 градусов. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

В пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода и без осадков. Ветер в ночное время будет переменных направлений, а днем окажется юго-западный. Однако местами возможен порывистый ветер. Ночью температура воздуха будет от +1 до +4 градусов и также возможны заморозки до −5 градусов. Днем ожидается от +12 градусов по восточной части и до +22 градусов по западу страны.

Тем временем Белгидромет сказал о погоде в мае 2025 года в Беларуси: «Не исключен возврат к холодам, заморозки».

Ранее Минтруда сказало белорусам о сокращенном рабочем дне 30 апреля в среду.

А еще Минтруда напомнило белорусам про 11 выходных дней в мае 2025 года.