Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, на пятницу, 2 мая, на большей части Беларуси в ночное время ожидаются заморозки от 0 до −5 градусов. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.
В пятницу прогнозируется облачная с прояснениями погода и без осадков. Ветер в ночное время будет переменных направлений, а днем окажется юго-западный. Однако местами возможен порывистый ветер. Ночью температура воздуха будет от +1 до +4 градусов и также возможны заморозки до −5 градусов. Днем ожидается от +12 градусов по восточной части и до +22 градусов по западу страны.
Тем временем Белгидромет сказал о погоде в мае 2025 года в Беларуси: «Не исключен возврат к холодам, заморозки».
Ранее Минтруда сказало белорусам о сокращенном рабочем дне 30 апреля в среду.
А еще Минтруда напомнило белорусам про 11 выходных дней в мае 2025 года.